Pas toujours les mêmes, mais…

Je veux faire du pouce sur l’opinion soumise par une lectrice le 12 décembre dernier dans Le Devoir, madame Martine Lacroix de Montréal. Sans aller jusqu’à dire que ce sont toujours les mêmes lecteurs d’opinion qui se font lire dans le journal, les Le Blanc, Mainville, Marineau, etc. ont vraiment la cote. J’ai remarqué que depuis le changement de direction du journal, les opinions que je lui fais parvenir ne sont jamais choisies. Est-ce le fruit de la coïncidence ? J’en doute. Et quand je compare ce que j’ai envoyé au journal avec d’autres, je ne vois pas pourquoi je serais refusé sur la base de la qualité et de la pertinence de mes textes. Ils ne sont ni moins bons ni meilleurs que d’autres qui sont acceptés.

L’autre jour, pour me nettoyer le coeur, j’ai décidé d’appeler à la rédaction pour questionner, et la dame qui m’a répondu m’a dit ceci qui m’a laissé perplexe : « S’ils passent souvent dans la rubrique Lettres, c’est qu’ils envoient plusieurs lettres à la fois, leurs chances sont ainsi meilleures. » Alors, pourquoi ne pas donner à la rubrique le titre de « Loto-lettres » ? que je lui ai répondu.

Je ne suis pas las de lire les lettres des gens mentionnés plus haut, et comme madame Lacroix le suggère, celles et ceux qui le sont n’ont qu’à prendre aussi la plume. Cela exige du temps et la volonté de le faire. Mais, attention, au Devoir, il semblerait qu’écrire intelligemment et pertinemment ne suffit point.