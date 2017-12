TC Media vend encore

Photo: iStock

TC Media (Transcontinental) vend 12 de ses publications de l’Abitibi-Témiscamingue, de Lanaudière et de l’Outaouais au Groupe Lexis Média inc., une entreprise détenue par Elie Akoury et Frédéric Couture. Ce sont 75 employés en poste au sein des différentes publications et 16 employés de l’équipe de Production de TC Media qui seront transférés chez Lexis Média. Les journaux vendus au groupe sont Le Citoyen Rouyn-Noranda, Le Citoyen de la Vallée-de-l’Or, L’Écho Abitibien et La Frontière, diffusés en Abitibi-Témiscamingue ; L’Action D’Autray, L’Action (édition du mercredi), L’Action (édition du week-end), L’Express Montcalm et Hebdo Rive-Nord dans Lanaudière ; Le Bulletin, La Petite-Nation et La Revue en Outaouais. Lexis Média a été fondée au printemps 2008. L’entreprise a créé le magazine Homme, pour ensuite prendre sous son aile les publications Mieux-Être, Moi parent et Maternité. L’entreprise s’installera dans de nouveaux bureaux à Saint-Hubert, mais les équipes des journaux locaux nouvellement acquis demeureront dans leurs régions respectives.