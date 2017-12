Le mystérieux courrier des lecteurs

Environ une à deux fois par mois, je soumets des lettres ouvertes qui paraissent parfois dans les espaces réservés aux lecteurs dans les médias écrits.

Récemment, alors que j’écoutais le 98,5, l’animateur Mathieu Beaumont a commenté le phénomène de ces tribunes en mentionnant, entre autres, M. Sylvio Le Blanc qui s’y exprime assidûment. Je me suis alors interrogée sur le geste que je pose lorsque je rédige des lettres d’opinion.

D’une part, comme je l’écrivais à M. Beaumont, il faudrait se demander pourquoi les rédactions des différents médias écrits tiennent à conserver ces courriers des lecteurs. D’autre part, en ce qui me concerne, je cherche tout simplement à donner mon avis sur l’actualité. Même si je ne possède pas autant de connaissances que les éditorialistes et chroniqueurs professionnels, qui s’expriment parfois sur plusieurs tribunes, je persiste à croire que mes commentaires peuvent tout de même être pertinents.

De plus, je tiens à préciser qu’il m’arrive aussi de lire les textes rédigés par d’autres monsieur et madame Tout-le-Monde. J’avoue que, souvent, leur point de vue me fait réfléchir, tout comme peut me faire réfléchir celui d’un membre en règle de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

En terminant, l’animateur de Cogeco semblait faire un lien entre le courrier des lecteurs et un individu qui, en France, assiste à divers événements, comme les funérailles de Johnny Hallyday, et cherche à se faire interviewer par des médias électroniques. À mon sens, cela ressemble un peu au personnage joué par Martin Drainville dans le film de Louis 19. Je ne crois pas qu’il s’agisse du même phénomène que celui du courrier des lecteurs.

Vous qui me lisez, si vous êtes las de voir toujours les mêmes signatures au bas des lettres ouvertes, eh bien, vous n’avez qu’à prendre la plume, oups la souris, à votre tour.

Au plaisir de vous lire !