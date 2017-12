Colmatez cette brèche, sauvez nos médias locaux

Tandis que la situation précaire des médias canadiens et de nos nouvelles locales fait retentir des cris d’alarme partout au pays, les décideurs ont négligé une solution étonnamment évidente et accessible.

La fermeture récente de dizaines de journaux locaux en Ontario et en Colombie-Britannique marque l’accélération du constant déclin des médias locaux à l’échelle du pays. Et ce n’est que le début.

Selon des études récentes, sans intervention politique du gouvernement fédéral dans les endroits tels que Kamloops, Kamouraska et Thunder Bay, jusqu’à trente stations de télévision locale de petits et moyens marchés pourraient disparaître d’ici 2020.

Lorsqu’une station ferme dans un grand centre, les téléspectateurs peuvent toujours se tourner vers d’autres sources de nouvelles locales. Par contre, à l’extérieur de nos plus grandes villes, la fermeture de l’unique station de télévision locale prive les citoyens de leur plus grande source de contenu local — phénomène aggravé si le journal local fait faillite.

Les stations de télévision et les journaux locaux sont essentiels à une production journalistique de qualité : une information indépendante appuyée sur des faits vérifiés — l’un des piliers d’une démocratie forte et durable.

Comment expliquer cette hécatombe ? Au fil du temps, la publicité s’est tournée vers les médias numériques tels que Google, Facebook, YouTube et plusieurs autres plateformes Web situées, pour la plupart, à l’extérieur du Canada.

Les fonds qui devaient servir de carburant à nos médias canadiens filent tout droit chez nos voisins du sud, en plus fortes proportions et avec plus d’empressement que nos retraités frileux à l’approche de l’hiver.

Le précédent de l’article 19

Ce n’est pas la première fois que nos médias doivent affronter une crise financière.

Dans les années 1960 et 1970, les publications et les stations de télévision canadiennes ont commencé à perdre des revenus publicitaires au profit des publications et des stations frontalières aux États-Unis. En réaction, le Parlement a fait le pari audacieux de ne pas accorder de déduction fiscale aux annonceurs canadiens pour les publicités placées auprès de publications ou de radiodiffuseurs étrangers.

Nos politiciens ont mis fin à cette échappatoire en adoptant l’article 19 de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’article 19 indique que les dépenses des publicités dans les journaux ne sont déductibles que si ces publicités sont placées dans des journaux édités et publiés au Canada et si ses journaux sont la propriété d’un citoyen canadien ou d’une entreprise elle-même détenue par des Canadiens.

Ce changement a immédiatement entraîné une réduction des dépenses canadiennes chez les stations de télévision frontalières d’environ 10 millions de dollars, soit à peu près 10 % de la somme annuelle allouée à l’achat de publicité télé à l’époque. Depuis, et jusqu’à tout récemment, l’article 19 a contribué à la viabilité des chaînes canadiennes de radio et de télévision, de nos journaux et de nos périodiques, en dirigeant une grande partie des revenus publicitaires canadiens vers les acteurs médiatiques canadiens qui emploient des journalistes canadiens et veillent à l’information des citoyens de notre démocratie.

Mais, à l’aube du vingt et unième siècle, le marché canadien de la publicité sur Internet a pris son envol ; il a connu une croissance exponentielle passant de 562 millions de dollars en 2005 à 5,6 milliards de dollars en 2016, dont 90 %, soit 5 milliards de dollars, quittent le pays.

Il y a quarante ans, le gouvernement canadien avait bien décelé qu’il fallait des mesures incitatives afin que les compagnies canadiennes placent leurs annonces auprès de médias canadiens plutôt qu’étrangers, et il a colmaté la brèche fiscale qui permettait aux annonceurs de déduire le coût des plages publicitaires achetées à des médias étrangers.

Il est temps d’appliquer ces mêmes dispositions aux médias Web. Une telle mesure entraînerait une augmentation annuelle des recettes publicitaires des médias canadiens de 400 millions de dollars et pourrait enrichir le Trésor fédéral d’environ 1,15 milliard de dollars chaque année grâce à l’impôt sur le revenu des sociétés.

Cette solution est restée cachée sous nos yeux, au coeur de la Loi de l’impôt sur le revenu, alors que la crise des nouvelles locales gagne du terrain.