Couvrir le local avec un regard mondial

Le marché canadien prend une place de plus en plus grande pour le célèbre quotidien américain The New York Times, qui a décidé d’affecter un de ses correspondants à Montréal, une première en plus de 70 ans. C’est le journaliste Dan Bilefsky qui vient d’entrer en poste, un natif de la métropole qui travaille à l’étranger depuis près de 30 ans. Le Devoir l’a rencontré.

La rue Sherbrooke ? Elle est pas mal plus longue que ce dont le journaliste Dan Bilefsky se souvenait, d’où son léger retard. Dur d’être rancunier, car le Montréalais a quitté le pays en 1989 et est revenu en sol québécois il y a à peine 72 heures. Il faut un peu de temps pour se replacer le GPS intérieur.

Bilefsky se pince encore du fait que le New York Times l’ait assigné à la maison, après un parcours impressionnant qui l’a mené à travailler comme correspondant à Prague, Paris, Bruxelles, New York et Londres. Des points d’ancrage qui depuis le milieu des années 1990 ont permis au journaliste de renom d’écrire autant sur les attentats parisiens de novembre ou ceux de Charlie Hebdo que sur le Kosovo, la montée de l’islam, la crise économique grecque, l’évolution de l’Union européenne ou même de grands procès ou l’industrie de la bière.

Depuis 2016, la direction du grand quotidien a mis plus d’accent sur le territoire canadien, explique au Devoir Jodi Rudoren, la directrice éditoriale du New York Times Global. Avec Dan Bilefsky, il y a maintenant quatre reporters qui écrivent sur le Canada, à partir de Toronto, d’Ottawa, de New York et maintenant de Montréal. « Les Canadiens ont répondu à notre couverture plus fort que n’importe qui », dit-elle en évoquant entre autres le travail abattu autour de Donald Trump et Harvey Weinstein. Depuis un an, le journal a vu le nombre d’abonnés canadiens croître de 60 %.

« Pour comprendre le Canada, il faut comprendre le Québec », croit Dan Bilefsky.

Un étranger à la maison

Le journaliste, diplômé en politique européenne à Oxford, est né dans l’Ouest-de-l’Île, pas très loin du métro Snowdon et de Westmount. Il est allé dans une école où il a appris le français, l’anglais et l’hébreu. Depuis son départ à 18 ans, appelé par un certain rêve américain, il a conservé des ancrages avec le Québec, a continué de suivre l’actualité d’ici, et a gardé « des potes » en ville.

« J’ai une sensibilité québécoise, je comprends la politique, l’économie, les questions culturelles. Mais j’ai une occasion de redécouvrir mon pays avec les yeux d’un étranger, mais d’un étranger qui vient du Canada. C’est intéressant. » Comme redécouvrir l’ampleur de la rue Sherbrooke, par exemple.

Un exercice d’équilibriste

Son français joliment cassé n’est pas piqué des vers, et c’est d’ailleurs dans la langue de Judith Jasmin que le New York Times a annoncé sa nomination. Et le premier sujet de Bilefsky depuis son arrivée : le fameux « bonjour-hi », qui a fait couler beaucoup d’encre.

« Quand vous avez une minorité linguistique dans un pays, les questions de culture et d’identité sont très importantes au quotidien, analyse-t-il. La culture québécoise va être intéressante pour moi. La bouffe, le cinéma… », dit celui qui a vu presque tous les films de Xavier Dolan — « à Paris, avec des sous-titres français, c’est très drôle ».

Le journaliste ratissera très large dans ses sujets, mais devra à la fois écrire pour les Canadiens et les Montréalais, mais aussi pour les lecteurs américains, ce qui demande parfois le doigté d’un équilibriste dans l’écriture. « Tu peux très vite être envahi par l’esprit local, mais c’est important de garder le contexte mondial. »

La présence au pouvoir de Justin Trudeau n’est pas anodine dans l’affectation de Dan Bilefsky à Montréal. Voilà, dit-il, un exemple de sujet local qui intéresse le monde entier.

« La politique progressiste du Canada est devenue pour le meilleur ou pour le pire un modèle pour le monde. Il y a beaucoup de gens qui s’intéressent à la politique canadienne par rapport à l’immigration, l’éducation, la santé, explique-t-il. Aussi, il est un politicien qui est intéressant, son père était premier ministre, il est télégénique. Il est devenu le contrepoint du président à la Maison-Blanche. »

La force de l’image

Au fil de l’entretien, le reporter évoque l’histoire de ses deux arrière-grands-pères, l’un travailleur dans une usine du Plateau, l’autre vendeur de fruits dans le Vieux-Port de Montréal. On voit presque les images. C’est aussi son approche d’écriture, dit-il.

« Un peu comme le réalisateur d’un documentaire, je suis un journaliste très visuel, j’aime faire des reportages qui sont très cinématographiques, et rentrer en profondeur avec les personnages. Et j’aime aussi écrire d’une manière qui va plaire au lecteur, avec un sens de l’humour, si ça s’y prête. » À ça, on ne peut dire que « Yes, sir » !