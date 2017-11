Mises à pied chez BuzzFeed

Le site BuzzFeed va licencier environ 100 personnes, premier signe tangible des difficultés du site d’information avec son modèle économique entièrement axé sur la publicité. Aux États-Unis, les licenciements concerneront environ 8 % des effectifs et uniquement des postes non éditoriaux. Quelques postes d’édition seront concernés au Royaume-Uni, où est également implanté le site qui compte 1700 employés au total. Plusieurs médias américains avaient annoncé, mi-novembre, que BuzzFeed aurait renoncé à s’introduire en Bourse à court terme. Les revenus et l’audience sont tout de même attendus en hausse en 2017, par rapport à un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions de dollars en 2016.