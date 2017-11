Torstar et Postmedia ferment plus de 30 journaux au Canada

Les groupes de presse Torstar et Postmedia Network vont fermer plusieurs hebdomadaires régionaux et quotidiens locaux, dont des journaux gratuits à Toronto, Vancouver, Winnipeg et Ottawa, à la suite d’un échange d’actifs.

Postmedia, qui publie notamment le National Post, a annoncé lundi qu’il fermerait 21 des 22 journaux régionaux qu’elle acquiert de Torstar, de même que les quotidiens gratuits Metro à Winnipeg et à Ottawa. Ces fermetures se traduiront par l’élimination de 244 postes.

De son côté, le groupe Metroland Media, de Torstar, a indiqué qu’il fermerait trois des sept quotidiens ontariens achetés de Postmedia, ainsi que huit hebdomadaires régionaux.

Torstar fermera donc les quotidiens Barrie Examiner, Orillia Packet Times et Northumberland Today, ce qui entraînera la perte de 46 emplois à temps plein ou à temps partiel. Torstar prévoit conserver les quatre autres quotidiens acquis de Postmedia : les St. Catharines Standard, Niagara Falls Review, Welland Tribune et Peterborough Examiner.

Torstar fera aussi disparaître les quotidiens gratuits 24Hours à Toronto et à Vancouver, ce qui se traduira par la perte d’un emploi, indique-t-on.

Les deux entreprises soulignent que l’opération n’aura pas d’effet sur leur trésorerie, puisque ces publications sont sensiblement d’égale valeur.