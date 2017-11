Cinq postes coupés au journal «Métro»

Le journal Métro compte en moyenne 1 260 000 lecteurs de ses versions imprimée et numérique, selon le dernier sondage Vividata.

Alors que les rumeurs de ventes du quotidien Métro vont bon train, les employés de la publication montréalaise ont plutôt appris mardi après-midi que leur propriétaire actuel, TC Transcontinental, y abolissait cinq postes.

Il s'agit de Mathieu Horth-Gagné, qui était affecté aux sports, et de Camille Lopez, qui menait entre autres le blogue Métroscope, consacré à débusquer les fausses nouvelles virales, un enjeu fortement d'actualité.

Il s’agit de Mathieu Horth-Gagné, qui était affecté aux sports, et de Camille Lopez, qui menait entre autres le blogue Métroscope, consacré à débusquer les fausses nouvelles virales, un enjeu fortement d’actualité.

TC Transcontinental a également mis à pied le directeur des ventes, et coupé un poste de vendeur et un de graphiste. Selon des estimations internes, le journal Métro compte une quarantaine d’employés au total, dont une quinzaine dans la rédaction, incluant des emplois de pupitreurs.

«Optimiser les équipes»

La directrice principale des communications d’entreprise de Transcontinental, Katherine Chartrand, a confirmé l’information au Devoir en fin de journée. « L’une des personnes touchées s’est vu offrir un autre poste au sein de l’organisation », a-t-elle précisé.

Selon Mme Chartrand, « ces décisions difficiles ont été prises dans le cours normal de nos activités d’exploitation. Elles traduisent la nécessité d’optimiser nos équipes et de gérer nos coûts. »

En avril, l’entreprise avait annoncé qu’elle mettait en place un processus de vente des journaux du Québec et de l’Ontario de sa filiale TC Media. Le tout visait 93 publications locales et régionales et les sites web associés, incluant le journal Métro.

Les employés du quotidien montréalais ne sont pas syndiqués, mais la Fédération nationale des communications (FNC-CSN) représente une majorité des employés montréalais de Transcontinental.

« Pour moi c’est dans la suite logique des choses qu’on a annoncées [lundi], explique au Devoir la présidente de la FNC, Pascale Saint-Onge, en référence à la sortie publique d’une coalition qui a lancé un appel urgent à Ottawa pour qu’il instaure des mesures de soutien et de transition à la presse écrite. Ça fait déjà plusieurs années qu’on vit de l’attrition partout, les coupures se poursuivent, c’est la réalité qu’on vit à tous les jours, et [le cas de Métro] c’en est une autre démonstration. Il est temps que les gouvernements réagissent à ce phénomène-là, il faut qu’on trouve des solutions. »