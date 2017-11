Les photographes de «La Presse» largement récompensés

Samedi soir lors du congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, les photographes du journal La Presse ont raflé six des sept prix Antoine-Désilets récompensant les meilleures photos de presse de l’année.

Le photographe de La Presse Martin Tremblay a gagné deux prix (Enjeu contemporain et Nouvelles), le même nombre de récompenses que son collègue Édouard Plante-Fréchette (Photoreportage et Portrait). Dans la catégorie Arts et spectacles, c’est le cliché des deux clowns du Slava Snow Show prise par Marco Campanozzi, toujours de La Presse, qui a récolté les honneurs. Pour ce qui est de la meilleure photo sportive, le prix Antoine-Désilets a été attribué à Bernard Brault, toujours du même quotidien.

C’est le photographe Simon Clark du Journal de Québec qui a pour sa part reçu les honneurs dans la catégorie vie quotidienne, pour sa photo d’une mère avec son fils qui doit suivre des traitements dans une chambre hyperbare.

La FPJQ a remis ces prix lors de son gala annuel, qui se déroulait cette année au Théâtre Granada de Sherbrooke.