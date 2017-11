Tou.tv continue sa progression

Sans rendre public l’ensemble des statistiques de consommation de Tou.tv, la direction de Radio-Canada affirme que la plateforme d’écoute sur demande a connu une hausse de 30 % des visionnements cette année par rapport à 2016.

Le site compte un volet gratuit et un volet par abonnement, l’Extra. Celui-ci chapeaute la sous-section Véro.tv, qui s’arrime aux choix et à l’image de Véronique Cloutier.

« Les abonnements sont en constante évolution, a expliqué la directrice des webtélés et de Tou.tv, Christiane Asselin, aux journalistes rassemblés mardi pour le dévoilement de la programmation 2017-2018 de la plateforme. En même temps, on les gagne un par un, c’est un défi, et il faut les garder ces gens-là. »

La plateforme, qui fête ses huit ans, commence à cumuler assez de données sur ses utilisateurs pour pouvoir mieux les cerner. Et le constat est non seulement une hausse des abonnements, « mais ce qu’on remarque dans le comportement, c’est que le même abonné écoute encore plus de contenus qu’avant », ajoute Mme Asselin.

30 % C’est la hausse des visionnements qu’a connue la plateforme d’écoute sur demande Tou.tv cette année par rapport à 2016.

Autre statistique : la sélection de Véro.tv représente au gré des mois entre 25 et 40 % du trafic total du volet Extra de Tou.tv. Et environ la moitié des télévores consultent la plateforme sur leur ordinateur. Les autres sont en grande majorité sur leur tablette, laissant des miettes aux téléphones et aux autres outils comme Apple TV. « Là, on se déploie, on vient de signer une entente, on veut être sur la Xbox, c’est super important. On travaille à être disponible par le biais de la télévision aussi », ajoute Mme Asselin, laissant entendre que le concurrent Club illico faisait pour sa part bonne figure sur le petit écran.

Du contenu neuf et des deuxièmes saisons

Radio-Canada a annoncé mardi 25 productions originales à venir sur l’ensemble de la plateforme dans sa programmation 2017-2018, ainsi que 20 émissions qui seront de retour pour une nouvelle saison.

Sur Tou.tv, outre l’arrivée de Polyvalente (déjà vue en ligne sur TV5) et le retour d’En audition avec Simon, l’internaute pourra découvrir Les patronnes, où une jeune femme tente de se rendre jusqu’à Michelle Obama au fil de contacts avec des femmes fortes d’un peu partout. S’ajoute aussi Band et Sébastien, une série humoristique autour d’un groupe de musique fondé par une vedette instantanée sur le déclin.

C’est évidemment sur l’Extra — et particulièrement sur Véro.tv — que les nouveautés se concentreront, pour attiser l’abonnement.

Parmi celles-ci, il y a Demain des hommes, qui s’intéresse au hockey et au passage entre l’adolescence et l’âge adulte. Un texte de Guillaume Vigneault, réalisé par Yves-Christian Fournier.

Dans la section Véro.tv, Radio-Canada ajoutera dans les prochains mois huit nouveautés locales. À commencer par la captation du spectacle d’humour Les Morissette en spectacle, et La grande classe, qui offre de courtes conférences données par des personnalités, un peu à l’image des Conférences TED. S’ajoutera également la colorée série Karaoké, entre le documentaire et la variété. Léane Labrèche Dor et Martin Proulx se penchent sur les personnages de ce monde nocturne peuplé de chanteurs amateurs.

La famille prend aussi une place intéressante avec Le bulletin, où les enfants de gens connus notent leurs parents, et la série Papa épique, récit ludique d’un père au foyer.

Tou.tv a aussi annoncé le retour pour une deuxième saison d’une vingtaine de séries, comme Féminin-féminin, Trop, L’âge adulte, Barman, Lâcher prise, Rétroviseur et Baby Boom.