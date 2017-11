TC Media vend 21 publications à Icimédias

Transcontinental a complété mercredi la vente de 21 de ses publications à l’entreprise Icimédias, ce que représente à ce jour la plus grosse transaction dans le processus de désengagement de l’imprimeur de ses journaux locaux et régionaux du Québec et de l’Ontario.

Parmi les publications qui changeront de main, on note Le Canada Français, La Voix du Sud, le Courrier Frontenac, Beauce Média, Le Progrès de Coaticook, Le Reflet du Lac, le Granby Express et plusieurs autres. La transaction inclut également le site d’avis de décès InMemoriam.ca.

Icimédias inc. est présidée par Renel Bouchard et a comme directeur général Marc-Noël Ouellette. M. Bouchard a déjà été actionnaire du Groupe Le Canada Français, tandis que M. Ouellette a fait partie de l’équipe de direction de TC Media pendant plus de 15 ans.

La transaction fera en sorte que 140 employés déjà en poste dans les 21 journaux seront transférés chez Icimédias, en plus de 28 travailleurs de la production de TC Media.

« La transaction d’aujourd’hui se traduira d’ailleurs par la création du plus important groupe indépendant de journaux régionaux au Québec, a expliqué Renel Bouchard par voie de communiqué. Nous croyons à l’avenir de la presse hebdomadaire régionale et nous sommes persuadés que les hebdos sont essentiels à la vitalité et au développement de nos communautés, de nos villes et villages, et de leur région. »

Pour le d.g. d’Icimédias Marc-Noël Ouellette, ces nouvelles acquisitions vont devoir s’adapter au monde numérique, « mais leur évolution ne doit pas renier leur identité, et encore moins leur volonté de rejoindre toute leur population, dans tous les milieux, dans tous les groupes d’âge et d’intérêt ».