Sylvie Courtemanche, présidente du Conseil des normes de la radiotélévision

L’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) annonce la nomination de Sylvie Courtemanche comme présidente du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Elle entrera en fonction le 2 janvier 2018. Le CCNR est un organisme indépendant non gouvernemental qui a été mis sur pied par l’ACR pour veiller à l’administration des normes adoptées par ses membres, les radiodiffuseurs privés du Canada. Sylvie Courtemanche provient du groupe Corus, où elle était la principale haute dirigeante chargée des questions réglementaires et des relations avec le gouvernement. Elle a également été vice-présidente des politiques et des affaires réglementaires à l’ACR, et avocate au CRTC.