En souvenir de Jean-François Pelletier

Ce billet pour rappeler à la mémoire collective la contribution de mon père, Jean-François Pelletier, qui célébrerait ce 8 novembre 2017 cent ans d’existence. Homme de foi et de parole, intègre et entier, esthète sensible épris de musique, de philosophie et de poésie, il apporta une contribution déterminante au comité de publicité de Jean Lesage en 1960 et en 1962, en participant à la création des slogans « C’est le temps qu’ça change », « L’équipe du tonnerre » et plus particulièrement le célèbre « Maîtres chez nous », symbole de la Révolution tranquille. Dans les années subséquentes, il aura laissé sa marque, frappée au coin de la rigueur, dans le monde de la publicité, en lui léguant un ouvrage substantiel et soigné, Une publicité en quête de qualité, publié à compte d’auteur. Puis, à sa retraite, il se sera adonné avec passion à la recherche de ses « horizons intérieurs », nous transmettant une foisonnante réflexion empreinte d’érudition, tout en grâce et en profondeur. À titre posthume, ma mère en aura fait publier la substantifique moelle, dans un livre intitulé Journal de la vie cachée (Éditions Lescop). Cher père, merci de votre héritage, dont je me souviens aujourd’hui avec émotion, par le truchement de ce journal auquel vous avez toujours été fidèle.