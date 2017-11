Twitter généralise les messages de 280 caractères

San Francisco — Twitter a décidé de doubler la longueur maximale des tweets, la faisant passer à 280 caractères après un test réussi, a annoncé le groupe américain mardi, une nouveauté qui fait figure de mini-révolution pour le réseau social.



« Notre but était de rendre [l’allongement] possible tout en s’assurant que l’on conservait la vitesse et la brièveté qui font de Twitter, Twitter. En regardant les résultats [du test], nous sommes ravis d’annoncer que nous avons atteint notre but et que nous lançons le changement dans toutes les langues » où la limite des 140 caractères posait problème aux utilisateurs, a écrit sur son blog le réseau social, qui avait lancé le test auprès de certains utilisateurs en septembre.



« Nous avons observé que lorsque les gens avaient besoin de plus de 140 caractères, ils twittaient plus facilement et plus souvent », poursuit le groupe, qui tente de se relancer alors qu’il perd toujours de l’argent.L’allongement ne concerne que les messages en caractères latins, rappelle le réseau, car c’est surtout en anglais, espagnol, portugais ou français que la limite de 140 caractères semble poser parfois souci aux utilisateurs, contrairement à ceux qui écrivent en japonais, coréen ou chinois.

D’autres détails suivront.