Éric Salvail vend tous ses actifs

Media Ranch a annoncé mardi avoir racheté les actifs de Salvail & Co, en partenariat avec Vivianne Morin, professionnelle du secteur télévisuel québécois, avec l’objectif de « préserver les productions pour les emplois qui y sont rattachés ».

Mme Morin agissait, jusqu’à cette transaction, comme directrice générale de Salvail & Co.

En vertu de cette transaction, le président de Salvail & Co, Éric Salvail, n’est « plus impliqué du tout dans la gestion de toutes les facettes des productions qui sont cédées, à quelque niveau que ce soit », a-t-on fait valoir. La firme a ajouté que tous les liens, financiers, de gouvernance et opérationnels, étaient « donc totalement rompus » avec M. Salvail.

Media Ranch, entreprise implantée depuis 2008 dans la production et la distribution de formats télévisés sur la scène internationale à partir de Montréal, a indiqué dans un communiqué que les actifs visés par la transaction sont les « activités de production et la propriété intellectuelle de tous les concepts qui sont ainsi totalement cédés ».

Les détails financiers de cette transaction n’ont pas été dévoilés.

Carrière suspendue

La semaine dernière, l’animateur et producteur Éric Salvail avait fait un mea culpa et suspendu sa carrière pour une durée indéterminée. Il fait l’objet d’allégations d’inconduite sexuelle par 11 personnes — dont 10 sous le couvert de l’anonymat. Leurs témoignages ont été rapportés mercredi dernier par le quotidien La Presse.

Il disait se retirer des activités de sa maison de production Salvail & Co, en déléguant toutes les responsabilités de gestion à son équipe.

Selon l’entreprise, la transaction vise à « assurer un redéploiement des productions qui étaient, jusqu’à présent, sous l’égide de Salvail & Co ».

Avenir des émissions

À partir de maintenant, Sophie Ferron, présidente de Media Ranch, et Vivianne Morin sont à pied d’oeuvre pour « réussir la transition, préserver les productions pour les emplois qui y sont rattachés et poursuivre les discussions avec les diffuseurs des émissions visées par la transaction, afin de préciser l’avenir de celles-ci ».

« Lorsque Vivianne Morin m’a appelée jeudi dernier pour commencer à plancher sur le scénario que nous confirmons aujourd’hui [mardi], j’avais deux priorités : travailler à un redéploiement rigoureux, qui n’aurait rien de cosmétique, et tout faire pour consolider le travail de centaines de professionnels qui n’ont strictement rien à voir avec la controverse des derniers jours. Nous espérons réussir cette opération qui est empreinte de sensibilité et de défis », a déclaré Mme Ferron par voie de communiqué.

« Dès vendredi, j’ai dit mot pour mot aux employés que je ferais absolument tout ce que je peux pour sécuriser un maximum d’emplois, ce qui passait par une transformation de nos activités qui ne devait pas être superficielle », a indiqué Vivianne Morin.

Éric Salvail était le président et producteur exécutif de Salvail & Co, la maison de production qui développe et produit des émissions comme Les Échangistes, MariePier ! et Coup de foudre.

À la suite de l’annonce de Media Ranch, Radio-Canada a confirmé le retour de l’émission Les Échangistes.

« Radio-Canada confirme que la compagnie de production Media Ranch et Vivianne Morin, qui viennent de se porter acquéreurs des actifs de Salvail & Co, produiront Les Échangistes l’été prochain », a-t-on indiqué.