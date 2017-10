Nouveau changement de direction à «Libération»

La direction de Libération rebrasse ses cartes, un exercice que les salariés ont accueilli fraîchement mardi en soulevant plusieurs doutes et inquiétudes. Libération a confirmé le départ en novembre du codirecteur de la rédaction Johan Hufnagel, précisant du même souffle que « Laurent Joffrin, directeur de la publication et de la rédaction, s’appuiera sur Alexandra Schwartzbrod, Stéphanie Aubert et Christophe Israël », dans l’attente d’un nouveau directeur général pour début 2018. Ce sera le sixième en deux ans. Le plan proposé, qui mise fortement sur le numérique, est en « décalage complet avec les attentes de l’équipe », ont aussitôt réagi les salariés par voie de communiqué. Dans un texte voté en assemblée générale à l’unanimité, ceux-ci ont réclamé des « engagements forts et concrets », au premier chef « des investissements humains significatifs, afin de soulager et d’enrichir une équipe volontaire et déterminée mais réduite au minimum ».