L’intelligence artificielle pour aider les journalistes? L'explication de Yoshua Bengio.

L’ordinateur, avec ses capacités d’apprendre par lui-même, pourrait permettre de changer le monde du journalisme… sans toutefois faire disparaître les journalistes des salles de nouvelles. C’est du moins l’avis du Montréalais Yoshua Bengio, chef de file mondial de l’apprentissage profond, qui prenait la parole lors de la journée Regards sur l’innovation, organisée par Radio-Canada.

M. Bengio, chef de l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal, estime que les ordinateurs d’aujourd’hui « sont très, très stupides », mais que si on leur permet « d’acquérir des connaissances intuitives », ils pourraient se débrouiller dans plusieurs tâches. Cet « apprentissage automatique » pourrait éventuellement aider les médias dans plusieurs de leurs tâches, grandes ou petites, croit M. Bengio.

L’intelligence artificielle pourrait par exemple « aider Radio-Canada à fournir à la société une plateforme plus intéressante, plus forte pour le débat démocratique, croit M. Bengio. Éventuellement, on pourra utiliser l’ordinateur pour identifier et filtrer ce qui est de fausses nouvelles dans tout ce qui est produit ».

La machine, ajoute-t-il, pourrait aider à identifier et trier les possibles trolls, ces internautes corrosifs, sur les plateformes numériques des médias. Il note toutefois que, comme dans beaucoup de domaines qui pourraient être affectés par l’apprentissage automatique, la présence d’un humain serait probablement encore nécessaire. « Mais ça pourrait nous aider à chercher des aiguilles dans une botte de foin », ajoute le professeur.

Libérer des ressources

Ce ne sera donc pas la fin des haricots pour les scribes de ce monde. Pas tout de suite en tout cas. « Je ne crois pas que les emplois des journalistes soient en péril. Il va se passer beaucoup de temps avant qu’un jugement humain ou social puisse être mis entre les mains d’un ordinateur. »

Par contre, certaines tâches, certains types de textes seront plus à risque d’être exécutés par des « robots » journalistes, estime-t-il, comme la météo, les nouvelles financières ou les résultats sportifs.

« Associated Press et Reuters se servent en pratique de robots pour écrire des textes » de ce genre, a expliqué plus tard le rédacteur en chef de Vice Québec, Philippe Gohier. « Si on peut libérer des ressources pour créer du contenu plus intéressant, je ne suis pas contre », a-t-il ajouté.

Catalina Briceño, directrice de la veille stratégique, Fonds des médias du Canada, a pour sa part assuré que « le secteur des médias ne va voir qu’encore plus d’intelligence artificielle. On est dans un contexte d’hyperabondance de contenus, c’est difficile pour l’auditoire de s’y retrouver. Et le meilleur outil de découvrabilité, c’est les algorithmes, l’intelligence artificielle », a-t-elle expliqué, mentionnant par ailleurs que la vérification factuelle pourrait être davantage automatisée dans le futur.

Entamer le dialogue

Le professeur Yoshua Bengio a par ailleurs exposé qu’à force d’apprentissage, l’ordinateur pourra mener un dialogue avec un interlocuteur humain. « Ça va avoir des impacts dans toute la société. On n’est pas rendus dans quelque chose de satisfaisant, mais plusieurs entreprises investissent là-dedans pour avoir quelque chose de moins stupide que [l’application pour iPhone] Siri, par exemple. »

Parmi les médias ayant ouvert la « discussion » robotisée avec ses lecteurs, on compte Le Devoir, qui a lancé son « bot » en juin — il s’appelle Henri. Radio-Canada s’est aussi lancée dans l’aventure du robot conversationnel tout récemment, même si les échanges y restent sommaires.

Ce « bot », qui utilise l’application Facebook Messenger, fait des recommandations de lecture, propose les articles à la une de différentes sections du site et permet en quelque sorte qu’on s’abonne à une infolettre.

« On est au jour 1 de la création de son intelligence, expliquait Xavier K. Richard, coordonnateur à l’innovation numérique à Radio-Canada. L’idée, c’est d’avoir une première version, et pas d’avoir tout de suite [un robot] qui offre des réponses aux questions. Ce qu’on pourrait faire, c’est le renforcer en donnant un score positif ou négatif à ses réponses, selon leur qualité. C’est là où le travail de Yoshua Bengio va aider. Mais c’est encore lointain. »