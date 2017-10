Caroline Jamet nommée directrice générale de la radio de Radio-Canada

Radio-Canada a choisi Caroline Jamet, vice-présidente aux communications du quotidien La Presse, comme nouvelle directrice générale radio, audio et grand Montréal. Mme Jamet remplacera à la fin de novembre Patricia Pleszczynska, qui travaillait au sein du diffuseur public depuis une trentaine d’années.

En plus de son poste de direction aux communications de La Presse, Caroline Jamet était aussi présidente des Éditions La Presse depuis 2011. Avant d’oeuvrer au quotidien montréalais, elle a été vice-présidente aux communications chez Motion International — qui est devenu TVA International —, en plus d’avoir passé quelque 13 ans chez Spectra, entre autres comme associée et vice-présidente aux communications.

« Caroline possède une vaste expérience du monde des médias et de la culture », a expliqué par voie de communiqué le vice-président principal de Radio-Canada, Michel Bissonnette, un ancien de la maison de production Zone 3 qui est entré en fonction en janvier.

Selon lui, Mme Jamet aura un rôle important chez le diffuseur public, soulignant dans la missive officielle de Radio-Canada son rôle dans la transformation numérique de La Presse, en raison de sa présence dans l’équipe de direction à l’origine de la transition vers le support tablette. « Durant cette période, Caroline a contribué aux orientations stratégiques, au changement de culture ainsi qu’à l’adhésion des lecteurs à ce nouveau modèle de diffusion et de consommation des contenus. »

M. Bissonnette et Mme Jamet ont décliné les demandes d’entrevue du Devoir. La nouvelle directrice générale radio, audio et grand Montréal, qui entrera en poste le 27 novembre, a toutefois réagi dans le communiqué officiel du diffuseur public. « Je crois profondément au rôle, au mandat et aux valeurs de diffuseur public de Radio-Canada. Les défis des prochaines années s’annoncent particulièrement stimulants, dans le contexte des récents sondages positifs et de l’évolution de l’offre audio numérique. »

L’Association des réalisateurs et le Syndicat des communications de Radio-Canada n’ont pas voulu faire de commentaires sur la nomination de Mme Jamet. À l’interne, certaines voix étaient toutefois surprises de la nomination de quelqu’un venu de l’extérieur de Radio-Canada, Michel Bissonnette ayant évoqué mercredi dernier en rencontre avec les employés de la radio des idées de continuité. Le manque de connaissance du monde de la radio a aussi été souligné par des employés ayant préféré garder l’anonymat.

Du côté de La Presse, le président Pierre-Elliott Levasseur a émis un bref commentaire dans lequel il souligne entre autres que Caroline Jamet « a contribué de manière significative à préserver et à promouvoir l’image de La Presse, tant sur le plan des communications internes qu’externes, et ce, à une période charnière de son évolution. » M. Levasseur ajoute que comme présidente des Éditions La Presse, « elle a aussi pris part au rayonnement et à la consolidation des activités de la maison d’édition ».