Départ de Patricia Pleszczynska de Radio-Canada

Patricia Pleszczynska, directrice générale, Radio, Audio et Grand Montréal de Radio-Canada, a annoncé mardi son départ à la retraite. Mme Pleszczynska a oeuvré plus de 30 ans chez Radio-Canada ; elle a dirigé la transformation numérique de l’offre régionale, lancé la plateforme PREMIÈREPLUS et la radio numérique de musique classique Muse. Son successeur sera annoncé prochainement, et prendra les rênes en décembre. Dans un communiqué, Mme Pleszczynska s’est dite « profondément reconnaissante d’avoir pu côtoyer, accompagner et guider des créateurs et des équipes brillantes et dévouées ».