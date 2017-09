Muse, pour plus de classique sur le Web

Photo: François Pesant Le Devoir

ICI Musique a lancé jeudi MUSE, une radio numérique dédiée 24 heures par jour à la musique classique, disponible sur le site d’ ICI Musique et par le biais d’une application mobile. MUSE s’inscrit en complémentarité avec l’antenne d’ICI Musique. Marc Hervieux, à compter du 23 octobre, Frédéric Trudel, Frédéric Cardin, Marc-André Doran et Jacques Kuba Séguin seront les voix de ce nouveau média. MUSE relaiera également les quelques émissions de musique classique qui demeurent à l’antenne d’ICI Musique : Quand le jour se lève avec François Lemay, du lundi au vendredi de 5 h à 7 h (prolongée sur MUSE jusqu’à 8 h 30) ; Toute une musique avec Marie-Christine Trottier en soirée ; Café, Mozart et compagnie avec Isabelle Poulin en matinée le week-end, et les émissions phares d’Alain Lefèvre et Sylvia L’Écuyer.