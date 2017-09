L’application mobile du «Devoir» à l’honneur

Le Devoir mobile est en lice pour être sacré meilleur service de nouvelles en Amérique du Nord par la World Association of Newspapers and News Publishers. L’application mobile se classe parmi les finalistes de cette catégorie à l’édition nord-américaine du concours des médias numériques (North American Digital Media Awards).

Le Devoir a lancé cette application destinée aux téléphones en décembre 2016, amorçant une nouvelle étape dans sa transformation numérique. Elle a depuis été téléchargée plus de 100 000 fois, conduisant aussi à une croissance des abonnements aux versions virtuelles du quotidien plus que centenaire.

Publicité numérique

La campagne « Je soutiens Le Devoir » est aussi mise en nomination dans la catégorie de Meilleure campagne de publicité numérique. Le temps d’une journée, les utilisateurs de notre site étaient redirigés vers un site de fausses nouvelles. « La vérité, c’est que Le Devoir a besoin de vous », pouvaient-ils ensuite lire en faisant défiler cette page, un message porté par cinq personnalités québécoises. Plus de 375 000 dollars ont été amassés grâce à cette campagne de soutien.

Les deux autres finalistes sont également québécois, soit le Journal de Montréal pour son application J5 et la plateforme La Presse +. Le quotidien canadien The Globe and Mail est également en compétition pour son site Internet, contre les prestigieux New York Times et Washington Post.

Plus de 70 projets provenant de 32 médias du Canada et des États-Unis ont été soumis dans cette première édition nord-américaine du concours. Les gagnants seront annoncés le 19 octobre prochain à New York, lors d’une conférence régionale. Les vainqueurs se qualifient automatiquement pour la compétition mondiale, le World Digital Media Awards.