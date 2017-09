TC Media vend trois autres journaux

La vente des journaux locaux et régionaux se poursuit chez TC Media. Mercredi, c’était au tour de L’Information du Nord Mont-Tremblant, deL’Information du Nord Sainte-Agathe et de L’Information du Nord Vallée de la Rouge, ainsi que des propriétés Web s’y rattachant, de changer de mains. Le trio passe chez Sonème hebdo inc., une entreprise présidée par Sylvain Lacasse, également éditeur du journal Le Courant des Hautes-Laurentides. Les 12 employés des journaux vendus sont transférés chez l’acquéreur, en plus de deux infographistes de l’équipe de Production de TC Media qui poursuivront leur carrière auprès de Sonème hebdo inc. Par ailleurs, TC Transcontinental a également conclu une entente pluriannuelle pour l’impression et la distribution de ces trois publications.