Jean Pichette prend la barre de «Liberté»

Liberté a choisi son nouveau rédacteur en chef en la personne de Jean Pichette. Ce dernier prendra la relève de Pierre Lefebvre, qui était à la barre du magazine depuis 2004. Connu des lecteurs du Devoir, où il a oeuvré de nombreuses années, M. Pichette assurera l’orientation rédactionnelle de la revue en plus de ses fonctions actuelles de directeur. Le président du conseil d’administration, Gérald Grandmont, a annoncé mardi sa nomination en précisant qu’« avec son expérience du monde de l’édition et des débats d’idées, il [était] la meilleure personne actuellement pour prendre le relais et poursuivre la ligne éditoriale établie autour des deux pôles de l’art et du politique ». Le principal intéressé a pour sa part insisté sur la nécessité pour Liberté de proposer « un regard convoquant à la fois intelligence et imagination, afin d’élargir [les] horizons de pensée ». M. Pichette connaît bien l’environnement des magazines, ayant été rédacteur en chef de la revue Relations auparavant. Il a aussi été professeur à l’École des médias de l’UQAM et conseiller littéraire.