La commission Chamberland reprendra le 11 septembre

Photo: Commission Chamberland

La Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques a annoncé qu’elle reprendrait le 11 septembre ses travaux, qui avaient ajournés pour l’été. Après avoir entendu des témoins entre avril et juin, elle exposera à la rentrée les mémoires transmis par le public et les parties. Ces audiences continueront d’être publiques et webdiffusées. La commission Chamberland a été déclenchée à la suite des révélations selon lesquelles les téléphones de certains journalistes avaient été mis sur écoute par le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec.