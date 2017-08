Fin du conflit de travail au «Chronicle Herald» d’Halifax

Halifax — Le long conflit de travail qui a perturbé les activités du principal quotidien indépendant au Canada au cours des 18 derniers mois est enfin réglé. Le syndicat représentant les employés du Halifax Chronicle Herald a annoncé sur Twitter, jeudi, que les grévistes avaient voté à 94 % pour l’entente de principe intervenue samedi. Le président et le chef de la direction du quotidien, Mark Lever, a déclaré par communiqué qu’il se réjouissait du retour de près de 30 journalistes dans la salle de rédaction et a remercié les anciens employés pour leur contribution. Environ 60 syndiqués — journalistes, photographes, réviseurs et employés de soutien — avaient déclenché la grève en janvier 2016 à la suite de l’impasse dans les négociations. La direction du quotidien voulait obtenir des concessions afin, disait-elle, de faire face aux nouveaux problèmes financiers que vit le secteur des médias écrits. M. Lever a ajouté que les journalistes seront de retour au travail mardi.