TC Media se départ de trois journaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Photo: Justin Sullivan / Getty Images / Agence France-Presse

TC Transcontinental s’est entendue avec Trium Médias pour lui céder trois journaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a annoncé mercredi l’éditeur, sans préciser la valeur de la transaction. TC Media se départ ainsi des journaux L’Étoile du Lac de Roberval, Le Lac-St-Jean d’Alma et Le Nouvelles Hebdo de Dolbeau-Mistassini. Les 23 employés de ces publications travailleront désormais pour Trium Médias, a précisé la filiale de Transcontinental. Trium Médias est dirigée par deux employées de TC Media, soit Marlène Claveau et Stéphanie Gagnon, ainsi que par Daniel St-Pierre. La transaction s’inscrit dans le cadre du processus de vente annoncé en avril par Transcontinental. L’imprimeur et éditeur montréalais avait alors indiqué vouloir se départir de 93 publications québécoises et ontariennes, ainsi que de leur site Web. Ces actifs comprennent notamment le quotidien gratuit Métro de Montréal. Les 15 publications de Transcontinental spécialisées dans les secteurs de la finance — comme le journal Les Affaires — et de la construction, ainsi que l’édition de livres pédagogiques, qui génèrent des revenus annuels d’environ 100 millions de dollars, ne sont pas touchées par l’opération.