L’ère de la capitulation

Apple et Amazon ont cédé aux exigences de censure de la Chine. Une brèche inquiétante dans les idéaux démocratiques dont se gargarisent les géants technologiques.

Sans même livrer l’ombre du début d’une bataille, Apple et Amazon ont accepté d’aider la Chine dans ses efforts pour censurer Internet. Bienvenue dans l’ère du capitalisme de la capitulation.

Apple a retiré du marché chinois des applications VPN grâce auxquelles les internautes chinois arrivent à se connecter à des réseaux privés et à contourner la « grande muraille » numérique de Chine, un pays où l’usage de Facebook, Google, Instagram et autres Twitter est bloqué. Amazon a demandé à ses clients chinois de ne plus inonder ses serveurs de logiciels VPN.

L’ex-analyste en sécurité nationale Edward Snowden estime qu’Apple a franchi « une ligne rouge » en apportant une aide à un régime qui bafoue les droits de la personne. Il compare même la situation à celle des entreprises qui traitaient avec l’Afrique du Sud sous le régime de l’apartheid.

Le grand patron d’Apple, Tim Cook, reste bien silencieux, alors qu’il passait pour un ardent défenseur du droit à la vie privée, l’an dernier, lorsqu’il s’est opposé aux demandes du FBI pour déverrouiller l’iPhone de l’un des auteurs de l’attaque terroriste de San Bernardino, en Californie. Tenir tête à Washington pour mieux plier devant Pékin. Vraiment, la neutralité du Net est un slogan creux, modulé en fonction des intérêts économiques du moment.

Dans cette affaire, les intérêts économiques d’Apple sautent aux yeux. La Chine, le deuxième marché au monde pour ses produits, lui procure près du quart de ses revenus. Et les produits d’Apple sont assemblés en Chine. À la décharge d’Apple, des logiciels VPN circulent encore même si le régime de Xi Jinping a intensifié sa campagne de censure. Accepter de se plier à la censure constitue aussi un moindre mal en comparaison d’une interdiction totale des produits Apple. Les citoyens chinois peuvent encore échanger en privé avec diverses applications protégées par la technologie de cryptage d’Apple, dont FaceTime et Messages.

Mince consolation. Sur le plan des symboles, la Chine a marqué un grand coup. Elle a dicté ses règles à un géant technologique qui a l’habitude de soumettre les gouvernements, y compris celui des États-Unis, à ses diktats commerciaux.

Le message lancé par la firme de Cupertino ne passera pas inaperçu auprès de régimes autoritaires, qui ne demandent pas mieux que contrôler Internet et la société civile, tout en bloc ! Comment Apple pourra-t-elle dire non aux Russes ou à d’autres régimes autoritaires lorsqu’ils lui demanderont son aide pour cadenasser Internet ?

La liberté d’expression est un oiseau bien fragile. Il est si facile de lui arracher les ailes. Ses prédateurs naturels, que l’on retrouve parmi les despotes de la planète, peuvent même compter sur l’assistance d’une firme née dans le creuset des valeurs occidentales de partage et de démocratisation du savoir.

Ne nous trompons pas sur les intentions de la Chine. Liu Xiaobo, Prix Nobel de la paix, a fini ses jours en prison, pour ne citer que cet exemple. Condamné à 11 ans de réclusion pour subversion, le professeur en littérature avait « porté la plume dans la plaie » de son pays en publiant un manifeste pour la démocratie et les élections libres.

Dans sa célèbre publicité 1984, Apple promettait de défoncer à la masse la grisaille d’une société totalitaire pour y faire entrer la liberté. Aujourd’hui, elle fournit le mortier à un régime qui consolide l’édifice de la censure et de la répression des droits de la personne. Apple est désormais prête à faire passer les profits avant ces droits. Quel revirement.