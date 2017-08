Aux États-Unis, les médias purement numériques progressent

Les médias d’information purement numériques prennent une part de plus en plus importante des habitudes des Américains, révèlent les chiffres colligés par le Pew Research Center. De 2015 à 2016, les sites de nouvelles non-liés à des médias traditionnels ont connu une hausse d’achalandage de quelque 12 %.

Le centre de recherche Pew a scruté les données fournies par l’entreprise comScore sur les 36 sites américains purement numériques dont le nombre de visiteurs uniques mensuels était en moyenne de plus de 10 millions. Les chiffres ont été analysés pour la période entre octobre et décembre 2016, soit le quatrième trimestre.

Le nombre de visiteurs uniques mensuels est passé d’environ 20 300 000 en 2015 à 22 800 000 en 2016. La durée des visites sur les différents sites est aussi plus grande, passant de 2 m 15 secondes à 2 m 42 secondes.

Les « digital native news outlets » pris en compte doivent donc être « nés » en ligne en plus de devoir créer du contenu original. Parmi les sites purement numériques analysés, on compte Buzzfeed, Mashable, Politico, le Huffington Post, Slate, Breitbart et Vox.

Rejoindre son public

L’article du Pew souligne aussi le fait que ces joueurs purement numériques utilisent à 61 % une application mobile pour rejoindre leurs lecteurs, et que de plus en plus de ces applications sont adaptées aux téléphones Android et Apple.

Pour rejoindre leur public et créer une interaction avec eux, ces sites Web se servent à 97 % de la bonne vieille infolettre, alors que 92 % d’entre eux diffusent du contenu sur Apple News.

Fait intéressant, 75 % des joueurs purement numériques proposent des baladodiffusions. À peine 60 % d’entre eux ouvrent par ailleurs leurs articles aux commentaires des lecteurs.

Les 36 sites analysés sont tous sur Facebook et Twitter. 97 % d’entre eux ont un compte YouTube et 92 % sont sur Instagram. Un maigre 25 % de ces joueurs numériques sont par ailleurs sur Snapchat.

Publicité numérique

Le Pew Research Center a également mis en lumière la hausse de l’ensemble de publicité numérique, tous domaines confondus, les données n’étaient pas disponibles pour les médias uniquement.

La joute est encore clairement dominée par Facebook, selon les données de la firme eMarketer présentées par le Pew. Le réseau social met le grappin sur 35 % des revenus de la publicité numérique américaine. Google arrive bon deuxième avec 14 %.

Par ailleurs en 2016, la part du numérique dans les ventes publicitaires s’élevait à 37 %, un pourcentage qui était de 33 % l’année d’avant.

Les publicités numériques se font d’ailleurs de plus en plus sur les plateformes mobiles, et de moins en moins sur les ordinateurs de tables. Les pubs sur mobiles représentent désormais 65 % des ventes totales, un chiffre qui était de 53 pourcent en 2015.

Le Pew Research Center est une institution non-partisane destinée à la collecte et l’analyse d’informations reliées à différents pans de la société américaine, comme les médias, la religion, la technologie et les sciences.