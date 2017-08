Catherine Lafrance devient directrice générale de la FPJQ

La chef d’antenne de Radio-Canada pour l’Ontario, Catherine Lafrance, a été nommée nouvelle directrice générale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) vendredi. Mme Lafrance a fait ses débuts en journalisme à CKAC et à Télévision Quatre-Saisons, avant de devenir chef d’antenne pour TVA-LCN. Elle a ensuite occupé plusieurs postes au sein du diffuseur public comme journaliste aux affaires municipales à Montréal, chef d’antenne à RDI, reporter et animatrice à CBC-North, et enfin chef d’antenne à Toronto depuis 2012. Membre de la FPJQ depuis plusieurs années, Catherine Lafrance s’est dite « très heureuse » de pouvoir contribuer à la défense du métier de journaliste, « mal mené à travers le monde, mais aussi au Québec, qui a connu des épisodes malheureux de journalistes espionnés ». Mme Lafrance occupera ses nouvelles fonctions dès le 24 août.