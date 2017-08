Disparition du «Buenos Aires Herald», un des derniers journaux anglophones d’Amérique latine

Buenos Aires — Le Buenos Aires Herald ne sortira pas vendredi : après 140 ans d’existence, c’est un des derniers journaux en anglais qui disparaît, en raison de la chute des ventes de l’édition papier.

« Nous nous sommes battus jusqu’au bout », a confié mercredi à l’AFP son rédacteur en chef, Sebastian Lacunza.

En difficultés financières, le dernier quotidien anglophone d’Amérique latine était devenu hebdomadaire en 2016 et avait congédié une partie de son personnel.



Le 31 juillet, jour où la rédaction a appris la fermeture du journal, le Buenos Aires Herald a partagé sur Twitter la première page de son édition du 15 septembre 2016, qui soulignait son 140e anniversaire. Déjà en difficultés financières, l’hebdomadaire titrait : « Des temps difficiles ».

Herald's staff have been informed that the newspaper is closing.

Our front page when we turned 140 on September 15, 2016. pic.twitter.com/5or01KqDy6