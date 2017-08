David Perlman, une vie comme journaliste

« Après presque une vie comme journaliste, je dois partir un jour. Aussi bien prendre ma retraite avant de mourir ! » Au bout du fil, assis dans son bureau du San Francisco Chronicle, David Perlman, 98 ans, rigole avec une tendre lucidité au sujet du temps qui passe, et qui dans son cas a déjà beaucoup passé. Vendredi, après quelque 80 ans de carrière, le journaliste scientifique franchira pour une dernière fois la porte de l’institution de la rue Mission.

David Perlman, né en 1918, n’a pas l’habitude d’être le sujet des articles, lui qui en a écrit une quantité astronomique au fil de sa carrière. Mais il comprend bien que son départ à la retraite, à quelques mois de son centenaire, fait image.

C’est que Perlman pratique le métier de journaliste de manière officielle depuis… 1936. Métier qu’il a d’abord appris au secondaire et au collège dans les journaux étudiants. Déjà à 12 ans, la passion du journalisme l’avait contaminé, après que sa mère l’a emmené voir The Front Page. « C’était une pièce de théâtre, écrite par deux auteurs de Chicago, Ben Hecht et Charles MacArthur, raconte-t-il au Devoir. C’était sur des journalistes qui se trouvaient dans un immeuble où allait avoir lieu une pendaison. C’était une merveilleuse histoire de reporters, et je voulais être comme eux, et couvrir des meurtres, des feux et toutes sortes de trucs comme ça. »

Les débuts

À l’âge de 18 ans, David Perlman obtient un emploi d’été dans une publication de New York. Le sujet de son premier texte ? « Comment pourrais-je m’en souvenir ? ! » lance-t-il !

En 1940, il entre pour une première fois au San Francisco Chronicle après avoir étudié le journalisme à l’Université Columbia. Perlman était dans l’armée pendant la Deuxième Guerre mondiale — « Je n’ai rien fait d’extraordinaire » — et s’installera ensuite à Paris pendant cinq ans, pendant lesquels il travaillera pour l’édition internationale du New York Herald Tribune. C’est dans la Ville Lumière qu’il aura ses deux enfants. « Aujourd’hui, je parle français comme une vache espagnole », lance-t-il dans la langue de Molière.

À son retour aux États-Unis en 1951, il reprendra du collier au Chronicle, d’où il n’est jamais parti depuis. Jusqu’à cette semaine. À 98 ans. « Je n’ai jamais essayé de faire quoi que ce soit d’autre. »

M. Perlman pense à son départ depuis un an, avoue-t-il au Devoir. Là où le bât blesse, c’est la rapidité à laquelle travaille la salle de rédaction aujourd’hui. « J’imagine que je suis devenu un peu trop perfectionniste dans l’écriture, je me corrige toujours, je suis de plus en plus lent, admet-il. Et le monde entier bouge de plus en plus vite. Je dois dire que, à mon âge, c’est un peu plus dur de m’ajuster à ça. »

Éloge de la jeunesse

Le vétéran parle avec beaucoup d’enthousiasme des jeunes reporters, versés dans le numérique, à l’aise dans l’époque. « Ils sortent pour couvrir une histoire, ils enregistrent, ils font des vidéos, prennent des photos avec leur téléphone. Et le temps qu’ils reviennent au bureau ils ont déjà écrit un article. Nos lecteurs qui optent pour l’édition numérique du journal peuvent se sentir portés par le journaliste, c’est incroyable. »

Au fil de sa longue carrière, M. Perlman explique avoir eu beaucoup de plaisir à partager son savoir, ses trucs, avec les plus jeunes journalistes qui sont passés au San Francisco Chronicle au fil des ans. Certains d’entre eux travaillent pour de gros journaux américains, souligne-t-il. « J’ai des enfants et même des petits-enfants dans la profession. »

Le journaliste a connu l’époque presque clichée où les journalistes fumaient et buvaient au travail, sifflant du whisky plus ou moins caché dans leur bureau.

« Je n’ai jamais gardé une bouteille dans mon bureau, mais dans cette salle de rédaction, j’en connais certainement beaucoup — en fait, j’en ai connu beaucoup, ils sont malheureusement tous morts maintenant — qui étaient de ce type-là, un peu arrogants. Aujourd’hui, ce sont tous des gens sobres, dans le sens où ils ne sont pas le type de journaliste “je te tape derrière la tête en sacrant” que j’ai connu quand j’étais jeune. Aujourd’hui, les journalistes prennent leur travail plus au sérieux, ce qui est bien. »

Plonger dans la science

Photo: Arthur Frisch San Francisco Chronicle

David Perlman a couvert le monde de la science pendant des décennies. Des prix portent même son nom. Mais au départ, il n’y connaissait absolument rien. Il se rappelle le moment où les « soviets » ont lancé le Spoutnik en 1957 : tout le monde à San Francisco regardait le ciel. « Je me souviens d’avoir demandé à mon collègue : “Hey Charlie, comment ça se fait que cette navette ne tombe pas ?” »

Depuis, il a appris beaucoup de choses en la matière, mais « d’une manière informelle, non systématique », ce qui a fait qu’il n’a jamais pensé à l’enseignement.

« Il va y avoir une éclipse totale du soleil en août, le 21. J’écrivais un article sur le sujet récemment, et j’étais tellement incertain de détails techniques que j’ai demandé à un ami astronome si ce que j’allais écrire était juste. Il m’a aidé à être précis. C’est comme ça que je travaille. »

Il se souvient particulièrement d’une expédition scientifique aux îles Galápagos, en 1964, à laquelle il avait participé, et lors de laquelle une quarantaine de chercheurs se penchaient sur l’évolution des espèces. « C’était une affectation incroyable. J’ai écrit quelque chose comme 30 histoires pendant que j’étais là. »

M. Perlman, qui a été un des premiers à écrire sur le sida, se souvient également d’être allé en Chine — « en 1978, je crois » — pour voir comment le monde scientifique reprenait le dessus après la révolution culturelle. « J’ai visité des laboratoires, des entreprises scientifiques. C’était une époque fascinante. »

Médias en danger

Aujourd’hui, David Perlman s’attriste de voir l’espace consacré à la science se rétrécir dans les journaux américains, ce qui peut nuire à la société et à la compréhension du monde dans lequel on vit, croit-il. Ce qui l’amène sur le sujet des changements climatiques, et des actions pour le moins mitigées du gouvernement actuel en la matière. « Ce qu’a fait M. Trump me semble, à titre personnel, un non-sens, me semble dangereux. C’est le déni des faits, c’est comme dire que la gravité n’existe pas ou que la terre est ronde. Anyway. »

M. Perlman estime tout de même que c’est une belle époque pour le journalisme, ajoutant du même souffle que les médias, les journaux en particulier, « sont dans un état catastrophique ».

La situation lui fait-elle craindre le pire ? « Ça ne m’effraie pas, parce que je ne serai plus là quand ils mourront ! » lance-t-il en riant de bon coeur. Ce qu’on ne souhaite pas, ni pour lui ni pour les journaux.