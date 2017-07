Caroline Locher, secrétaire générale du Conseil de presse

Photo: Catherine Legault FPJQ

Le Conseil de presse du Québec (CPQ) a annoncé vendredi la nomination de Caroline Locher au poste de secrétaire générale. Mme Locher, qui entrera en fonction le 1er septembre, était directrice générale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec depuis quatre ans. « Je poursuis ainsi la défense de la liberté de la presse et du droit du public à l’information et la valorisation du journalisme honnête et vrai, digne des normes les plus élevées », a-t-elle déclaré par voie de communiqué. Formée en journalisme, Caroline Locher a entre autres été réalisatrice à l’émission Daybreak à CBC One, à Montréal, et a occupé plusieurs postes à la radio BBC World Service. Elle remplace Guy Amyot, qui était resté en poste plus de huit ans. Fondé en 1973, le CPQ est le tribunal d’honneur de la presse québécoise tant écrite qu’électronique.