En direct: remise des prix «Le Devoir de la presse étudiante»

Dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de presse, Le Devoir remet les prix du «Devoir de la presse étudiante», à la Société des arts technologiques, Montréal.Notre rédactrice en chef, Luce Julien, prononcera une conférence intitulée Faire ce que doit, encore aujourd'hui. Son allocution sera suivie par une courte présentation de Marie-Michèle Sioui, correspondante parlementaire à Québec, ayant pour titre : Les défis d'une jeune femme journaliste. Notre directeur, Brian Myles, animera la soirée.





Les gagnants:

Alexane Léveillée, du Trouble Tête du collège de Saint-Jérôme, gagne ledans la section «Collégial», pour un article sur la pornographie.Le journal des étudiants en Art et technologie des médias du Cégep de Jonquière, La Pige, s'est le plus démarqué cette année et remporte leLe prixdans la section «Universitaire» a été décerné à Louis Tanca et Manon Le Roy Le Mannec du journal L'Exemplaire de l'Université Laval.L'équipe du Montréal Campus, le journal indépendant de l’Université du Québec à Montréal, a reçu le