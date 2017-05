Une année difficile pour l’information

Distinguer le vrai du faux est devenu tout un défi pour le public cette année alors que la crédibilité des médias a été mise à mal, noyée parmi les fausses informations circulant sur le Web.

« Le mensonge ou l’art du mensonge sont devenus réalité, [à cause d’un] candidat à la présidence des États-Unis devenu président », a rappelé la rédactrice en chef du Devoir, Luce Julien.

Invitée à prendre la parole lors d’une conférence organisée pour la Journée mondiale de la liberté de la presse mercredi à Montréal, elle s’est inquiétée de la multiplication de sources peu fiables. « Tout le monde peut donner son opinion sur un blogue ou un site Web, publier un statut Facebook, annoncer sur Twitter la signature d’un décret, déformer les faits. »

Lors de la campagne présidentielle américaine, les réseaux sociaux ont été la principale source de diffusion de rumeurs et fausses informations relayées par citoyens et politiciens eux-mêmes. « Le New York Times vient de recenser 91 affirmations trompeuses de Donald Trump lors de ses 100 premiers jours », ajoute-t-elle.

Si certains médias tentent de distinguer le vrai du faux, les citoyens n’en perdent pas moins confiance envers le 4e pouvoir, croit-elle. Dans cette atmosphère de « post-vérité », la mission du journaliste n’a jamais été aussi importante. « Il faut garantir une information indépendante de toute influence, une information de qualité, crédible, fiable pour comprendre la société. »

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

La liberté de la presse en péril

Si le Canada fait partie de la cinquantaine de pays bénéficiant d’une presse libre, celle-ci fait « du sur place » selon le directeur du Devoir, Brian Myles. Le Canada a glissé de la 18e à la 22e place du classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF) publié la semaine dernière.

Au Québec, l’année a été marquée par la surveillance policière des médias. « Les journalistes d’enquête devraient pouvoir travailler en toute sérénité et quiétude, et on devrait pouvoir tenir les policiers à distance de leur carnet d’adresses. Malheureusement, ce n’est pas le cas », souligne-t-il.

Il se désole qu’il ait fallu un scandale médiatique sur la surveillance de journalistes pour qu’une commission d’enquête sur la protection des sources journalistiques soit créée.