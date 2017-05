Le journalisme international au-delà de l’objectivité

Un attentat fait 50 morts en Afghanistan. Une roquette fait 20 blessés à Gaza. De nouveaux réfugiés syriens arrivent en Grèce. Allez, on peut peut-être encore espérer une brève dans le journal, voire quelques paragraphes, si l’actualité est creuse. Pour contrer le danger de devenir blasé devant l’information internationale, le documentariste québécois Santiago Bertolino propose un journalisme plus engagé, incarné.

Ce mercredi, Bertolino profitera de la Journée mondiale de la liberté de la presse pour présenter son film Un journaliste au front, déjà diffusé aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), mais qui prendra l’affiche officiellement vendredi à la Cinémathèque québécoise et au Clap, à Québec. Le long métrage documentaire suit le journaliste indépendant Jesse Rosenfeld dans plusieurs affectations en Égypte, en Turquie, au Kurdistan irakien, en Israël et en Palestine. Bref, là où la vie n’est pas un long fleuve tranquille.

Approche différente

Rosenfeld, un Canadien installé à Toronto, collabore entre autres avec le site Web d’information The Daily Beast, et pratique un journalisme de terrain, imagé, impliqué, qui dit la vérité mais qui jongle avec la subjectivité. En laissant de côté quelques vieilles habitudes des grands médias, comme celle de donner autant que faire se peut la parole aux parties opposées dans une histoire.

C’est là une approche chère au réalisateur Bertolino, fils du vétéran et réputé cinéaste Daniel Bertolino, et citoyen engagé. « Quand tu te réfères seulement aux agences de presse, tu as une espèce de nouvelle très télégraphique, et c’est désincarné, croit le Montréalais. La plupart des gens pensent que c’est toujours la même chose qui se répète au Moyen-Orient ou en Afghanistan. Il y a eu des attentats à telle place, il y a eu 50 morts. […] L’importance d’avoir des reporters sur le terrain, c’est que ça humanise les choses, et ça fait en sorte qu’on peut vivre la guerre, vivre les inégalités sociales, et le public peut davantage se questionner par rapport à ça. »

Le monde des médias intéresse Santiago Bertolino depuis longtemps. Son dernier film, Carré rouge sur fond noir, sur la crise étudiante de 2012, s’attardait entre autres au travail des médias. Un journaliste au front, produit par l’ONF, est d’ailleurs à propos de la crise du quatrième pouvoir. « Il y a de moins en moins de journalistes affectés à l’international, les médias n’ont pas d’argent pour les envoyer sur le terrain. »

Selon ses observations, ce sont souvent les pigistes comme Jesse Rosenfeld qui prennent le relais, mais dans des conditions précaires, et avec une pression de rendement qui les pousse souvent à courir davantage de risques pour avoir de l’information exclusive.

Sur le terrain

Santiago Bertolino a pu constater de visu les difficultés du métier de reporter dans plusieurs régions du monde. Dans Un journaliste au front, il montre quelques scènes du procès de journalistes égyptiens d’Al-Jazira, arrêtés en 2014. On les voit dans une espèce de boîte grillagée, vêtus de blanc.

« C’est paradoxal, car là, le tribunal était ouvert aux journalistes, il voulait montrer que c’était un procès juste. […] Il y a une pause pendant laquelle les prisonniers peuvent parler aux journalistes dans la salle, à travers les grillages. C’est bizarre, c’est le chaos égyptien. »

Selon le réalisateur, il demeure plus facile pour les étrangers de pratiquer le journalisme que pour les locaux. « [Les locaux] se font cibler très facilement. En Turquie, on est arrivés à un moment où ils voulaient fermer un journal de l’opposition. Les journalistes sont toujours en danger, de mort, d’être emprisonnés. »

Le documentaire prend l’affiche quelques jours après deux rapports sur la liberté de presse, ceux de Reporters sans frontières et de Freedom House, qui déplorent un « nouveau recul » de la presse libre, sinon des menaces à celle-ci.

« C’est grave. Sans la presse, tu n’as pas une vraie démocratie qui peut s’installer, le pouvoir en place peut faire ce qu’il veut. Les journalistes servent à investiguer, à questionner les politiciens en place. » Il voit un retour de régimes très autoritaires, et cite les difficultés des médias en Russie et au Mexique. « Plus on s’en va vers le conservatisme, plus il y a une haine des médias. »

Bertolino est heureux car son film soulève les débats là où il est diffusé, comme récemment à Sherbrooke, où la présentation a été suivie d’une heure d’échanges avec des gens dans la foule.

Mercredi, à la Cinémathèque, la projection d’Un journaliste au front sera d’ailleurs suivie d’une discussion avec le créateur du film et l’ancien correspondant de l’AFP Guillaume Lavallée, aujourd’hui professeur de journalisme à l’UQAM.