Prix Michener : les finalistes dévoilés

Le très estimé prix Michener, récompensant le journalisme d’intérêt public, a dévoilé ses finalistes, dont fait partie une candidature triple. En effet, le travail commun de la CBC, de Radio-Canada et du Toronto Star sur les Panama Papers a retenu l’attention des juges. Ont aussi été retenus des dossiers du Globe and Mail sur l’immobilier, du London Free Press sur une enquête judiciaire, du National Observer sur l’Office national de l’énergie, de La Presse sur les appareils de loterie vidéo et du Toronto Star, cette fois à titre individuel, sur une intervention policière controversée.