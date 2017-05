Première convention collective chez Vice

Un peu moins d’un an après s’être syndiqués, les employés de Vice Canada ont ratifié une première convention collective, en vigueur pour une durée de trois ans. Les travailleurs, affilés à la Guilde canadienne des médias, obtiendront des augmentations de salaire immédiates et rétroactives. Un communiqué de presse précise que la convention établit aussi des dispositions relatives à l’équité salariale, protège l’indépendance éditoriale, renforce divers congés et leurs quantités, et renforce les mesures de protection des employés contractuels.