Média: déclin du poids des régions

Une étude de la firme Influence Communication commandée par le Conseil provincial du secteur des communications (CPSC) révèle que l’information locale est pratiquement inexistante à la télévision. Selon la compilation statistique, 5 % de ces nouvelles proviennent du petit écran, alors que la télévision génère 13 % de l’information globale de la province. L’étude montre aussi que les hebdos génèrent en moyenne 26 % du contenu local et que les informations régionales disponibles sur le Web proviennent en grande partie de la radio, de la télévision et des journaux. « Si les hebdos et les stations régionales disparaissent, l’information Web qu’ils produisent disparaîtra aussi, a résumé le président du CPSC, Alain Caron, par voie de communiqué. Il faut stopper ce déclin, il en va de la santé démocratique et économique des régions. » Le CPSC représente environ 7700 travailleurs des communications d’un peu partout dans la province.