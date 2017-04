Prix du magazine canadien: «L’actualité» et «Nouveau Projet» s’illustrent

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Les magazines L’actualité et Nouveau Projet sont les deux publications toutes francophones ayant récolté le plus de nominations aux Prix du magazine canadien. L’actualité est en lice dans 13 catégories (dont Meilleur article de fond, Portraits et Journalisme d’enquête), alors que Nouveau Projet voit son travail mentionné huit fois, dont pour Essais et Magazine de l’année. C’est une quatrième nomination en cinq ans dans cette dernière catégorie pour l’équipe de Nicolas Langelier. Ricardo tire aussi son épingle du jeu avec six mentions. Par ailleurs, la journaliste Catherine Perreault-Lessard obtient à elle seule trois nominations pour du travail dans trois publications différentes, soit Châtelaine, L’actualité et Ricardo. Les gagnants seront connus le 26 mai. Détails à www.magazine-prix.com