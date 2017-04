Richard Gingras se dit «passionnément optimiste» pour l’avenir des médias

Le vice-président News de Google, Richard Gingras, était de passage à Montréal jeudi afin de prononcer une conférence sur l’avenir des nouvelles au CORIM (Conseil des relations internationales de Montréal). M. Gingras y a parlé de la manière d’obtenir de l’information fiable et pertinente en cette ère de fausses nouvelles et de faits alternatifs, du rôle de Google dans les systèmes des médias nationaux et du positionnement des réseaux sociaux face aux médias traditionnels.

Au cours de la conférence, il a rappelé qu’il existe aujourd’hui un milliard de sites Web, parmi lesquels 80 000 sources de nouvelles, et trois milliards d’utilisateurs, c’est-à-dire que 61 % de la population mondiale est connectée. « Pour plusieurs utilisateurs à travers le monde, le téléphone est la seule manière de se connecter. Il se fait actuellement plus de téléphones intelligents que de bébés dans le monde. En moyenne, on peut jeter 1500 coups d’oeil à notre téléphone par jour. Pas surprenant qu’on fasse plus de téléphones que de bébés ! » a-t-il dit aux quelque 200 invités du CORIM.

Sus aux fausses nouvelles

Richard Gingras a également insisté pour expliquer que la vitesse de l’accès aux informations était cruciale puisque, après trois secondes de délai, 50 % des utilisateurs quittent le site. Bien que sept Canadiens sur dix se fient aux sources de nouvelles traditionnelles, Google n’a pas intérêt à perdre sa crédibilité et la confiance de ses usagers. C’est ainsi que, à l’instar de Facebook, Google a mis sur pied un système de fact-checking auquel travaille un bataillon de 115 fact-checkers afin de départager le vrai du faux.

S’il reconnaît lui-même qu’il n’y a pas de solution miracle à ce fléau, le vice-président News de Google s’est tout de même dit « passionnément optimiste » quant à l’avenir des nouvelles et a ajouté qu’à ses yeux, les jeunes journalistes et les étudiants en journalisme contribueront à créer une nouvelle expérience des nouvelles et à permettre aux utilisateurs de former leur pensée, développer leur esprit critique et ainsi devenir de meilleurs citoyens.

Tisser des liens

Rencontré en point de presse après la conférence, Richard Gingras s’est prononcé sur l’avenir des médias indépendants : « La solution repose dans la recherche de nouveaux modèles, dans l’image et dans la mentalité que veulent projeter ces médias aux utilisateurs, dans leur façon de se positionner face aux concurrents, qui sont de plus en plus nombreux. »

À titre d’exemple, il cite le New York Times, qui a vu son nombre d’abonnés en ligne augmenter de 296 000 dans les trois derniers mois de 2016, le menant à 1,853 million d’abonnés en ligne pour un total de 2,9 millions d’abonnés sur tous ses supports, notamment grâce à la diversification de ses contenus, dont son émission d’information quotidienne en podcast.

« Il faut que chaque média ait une idée claire de ce qu’il veut fournir à ses abonnés. Si le Minneapolis Star Tribune a perdu des lecteurs au profit du New York Times, c’est que sa stratégie média était confuse, que les abonnés n’y reconnaissaient plus leur journal. Lors d’une conférence à laquelle j’ai assisté à Chicago, une jeune femme a avancé qu’afin d’assurer leur survie, les médias indépendants devront créer des liens très forts avec la communauté, s’enquérir de ses intérêts, de ses besoins, de ses goûts, et valoriser cette interaction avec la communauté. Il faut que les médias fassent preuve de créativité et soient prêts à s’adapter aux changements en se rappelant que cela ne se fera pas du jour au lendemain », croit Richard Gingras.