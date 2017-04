«La grande traversée»… en anglais? Encore une fois, non merci!

Avec grand intérêt, j’ai regardé la première émission de La grande traversée, relatant l’épopée de nos ancêtres partis de France au XVIIe siècle. C’était la dernière fois que je la regardais.

Radio-Canada n’est pas assez respectueux de l’histoire pour fournir un équipage qui parle français. Vous ne le croirez pas, mais l’équipage s’adresse en anglais aux participants qui représentent les colons, nos ancêtres. Comme s’il était impossible de trouver un équipage francophone. Quelle stupidité toute canadienne ! Après la série de CBC sur leur histoire qui montre des Anglais propres et triomphants et des francophones idiots et pouilleux, c’est une belle suite.