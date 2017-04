Des statistiques sur le nombre de mandats acceptés s’avèrent imprécises

En décembre, devant la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait révélé que 98,6 % des mandats demandés à des juges de paix avaient été acceptés dans les trois années précédentes. Mardi, devant la commission Chamberland sur la protection des sources journalistiques, le directeur du SPVM, Philippe Pichet, a expliqué que ces chiffres allaient devoir être revus, car le corps de police a, depuis, noté que ses méthodes de collecte étaient inappropriées.

« Les données que l’on a produites, c’est celles qu’on avait disponibles, mais les données ne sont pas colligées de façon uniforme dans les différents départements », a affirmé M. Pichet, qui a expliqué que chaque mandat demandé est accompagné d’un « numéro séquentiel ».

Didier Deramond, directeur adjoint responsable de la direction de toutes les opérations d’enquête et de gendarmerie, a ajouté qu’en reculant dans le temps pour vérifier les statistiques, le SPVM a remarqué que « différents mandats refusés n’ont pas été enregistrés avec un numéro séquentiel, d’où le fort pourcentage [d’acceptation]. On veut mettre un système plus robuste en place. »

Cinq hauts gradés du SPVM passeront la journée devant la commission Chamberland.