Une liste de vérification à remplir avant de transmettre des informations

Le conseiller juridique principal de l’entreprise de télécommunication Vidéotron a expliqué devant la commission Chamberland que toute demande d’informations par un corps policier doit répondre à une série de critères avant d’être acceptée.

L’avocat Anthony Hemond avait été convoqué jeudi au quatrième jour de la Commission d’enquête sur la protection et la confidentialité des sources journalistiques. Il a expliqué que chez Vidéotron, il existe une « liste de vérification », qui permet d’analyser les demandes, qui doivent être accompagnées d’un mandat ou d’une ordonnance.

« De façon générale, si vous n’avez pas de mandat ou d’ordonnance, vous n’aurez pas les informations processionnelles, nous sommes stricts. » Parmi les critères de la liste, Me Hemond a mentionné qu’il fallait que le destinataire soit le bon, que la date soit valide, et que la demande soit la bonne, et signée par un juge.

Me Anthony Hemond a aussi dit qu’entre le 1er mai 2010 et le 31 mars 2017, Vidéotron avait reçu 4056 demandes d’informations par les quatre grands corps policiers de la province, soit la SQ (2555), le SPVM (1255), la police de Gatineau (130) et celle de Laval (116).

La commission Chamberland recevra aussi jeudi des représentants de Telus, Rogers et Bell.