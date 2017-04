Plus que des excuses

1 avril 2017Dominic Martin, automobiliste et cycliste

Est-ce qu’il faut réellement attendre qu’un automobiliste prenne André Arthur au pied de la lettre et frappe un cycliste volontairement avant d’admettre que celui-ci et certains de ses émules ont du sang sur les mains et qu’en répandant la haine comme ils le font, ils n’aident vraiment pas le vivre-ensemble ? Des excuses ne suffisent pas, les propriétaires de la station de radio doivent le renvoyer s’ils veulent montrer patte blanche.