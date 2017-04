Nos journaux sur papier!

Je suis de ceux qui aiment avoir bien en main un journal. Je suis de ceux qui adorent flâner dans un café avec un journal défait devant eux, sur une table près d’un bon café.

Je suis de ceux et celles qui, crayon en main, annotent des passages d’articles qui les interpellent et qu’ils voudront relire plus tard. J’aime l’odeur du papier journal et je me surprends même à trouver cela bien chouette d’avoir les doigts tachés d’un peu d’encre. Que voulez-vous, je lis des journaux papier depuis plus de 35 ans. Mes parents faisaient de même ainsi que mes grands-parents.

Une longue tradition de « tourneux » de pages me précède et, moi, je fais perdurer la tradition. Bien entendu, je lis aussi les journaux sur mon ordi, mais je ne vous dis pas le bonheur d’aller à la tabagie du coin afin de les tâter sur les étagères pour finalement prendre mon Devoir. Et le pas joyeux, me rendre dans un café pour éplucher ses pages.

Je profite encore de ce plaisir de lecteur à mains, pendant que cela est encore permis, encore possible. Les journaux papier seront un jour des objets d’antiquité, des souvenirs accrochés sur les murs du musée de notre nostalgie. Mais je pourrai dire, dans mes vieux jours, que j’aurai goûté aux joies d’avoir les nouvelles de mon monde dans la chaleur de mes deux mains.