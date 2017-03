Assurer l’information des citoyens: un défi pour l’État

Le déclin accéléré des journaux suscite des craintes compréhensibles. Ils sont toujours les principaux producteurs de nouvelles, et une grande partie des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, de plus en plus fréquentés, tirent leur origine des quotidiens. Secoués par la migration des lecteurs et annonceurs vers Internet, les journaux constatent que leur avenir est pour le moins incertain. L’État est sollicité. Au Québec, les appels à l’aide de plusieurs patrons de presse, et de syndicats de journalistes, se font de plus en plus pressants. À Ottawa, un comité parlementaire se penche plus précisément sur la question des nouvelles locales, dont l’avenir semble particulièrement sombre.

La crise, qui secoue aussi la télévision traditionnelle, a conduit à la fermeture de publications, à la mise à la retraite ou au congédiement de nombreux journalistes. Le rapport du Public Policy Forum, Le miroir éclaté, publié à la fin de janvier, dans le cadre de la consultation de la ministre Mélanie Joly sur le contenu canadien à l’ère numérique, offre un portrait documenté de la situation. Le rapport rappelle les liens historiques entre la presse et la démocratie et formule un large éventail de recommandations destinées à permettre à l’industrie de l’information d’assumer ses « responsabilités civiques. »

Les dilemmes de l’État

Au Canada anglais, ces appels au secours suscitent une ambivalence certaine. La méfiance traditionnelle des journalistes à l’égard de l’État, qui semble en perte de vitesse au Québec, où l’ampleur de la crise a aujourd’hui raison des craintes d’ingérence du passé, est toujours présente chez certains de leurs collègues anglophones. On reconnaît le problème, mais les objections aux solutions proposées sont nombreuses. Les responsables politiques marchent sur des oeufs.

Ainsi, demande-t-on, comment définir le concept de « journalisme axé sur la fonction civique » que le Public Policy Forum propose, et qui bénéficierait de l’aide de l’État ? L’organisme en donne une définition générale (la couverture des élus et institutions publiques, la capacité des communautés à se connaître, etc.), en reconnaissant qu’elle sera sujette à interprétation. Qui décidera des publications qui font du journalisme civique et de celles qui n’en font pas ?

En France, où l’État aide les journaux depuis des années (ce qui n’a pas empêché leur déclin), cet appui doit en principe garantir le pluralisme des idées, mais pour éviter les accusations de favoritisme, le système est fort peu, sinon pas du tout sélectif, m’explique mon ami Emmanuel Derieux, spécialiste français du droit des médias. « Il y a incontestablement des publications qui, parce qu’elles contribuent au débat démocratique, méritent ces aides, et d’autres pas », mais pour éviter le débat, « on se contente de critères “objectifs”, de périodicité, ou de limites requises à l’espace consacré à la publicité ». C’est ainsi que le quotidien de sports L’Équipe reçoit l’aide de l’État, au même titre que Le Monde ou Le Figaro.

La situation n’est pas différente chez nous. Les éditeurs canadiens de magazines ont reçu en 2014-2015 plus de 53 millions de dollars dans le cadre du programme du Fonds du Canada pour les périodiques. L’aide est aussi distribuée sans vraiment d’égard au contenu, si ce n’est celui du contenu canadien. Le magazine gourmand Ricardo comme la revue Relations (25 000 $, une pitance !) ou L’actualité (plus de 1 million) font partie des élus (voir la liste ici). Les médias bénéficient de l’aide, qu’ils soient indépendants ou qu’ils appartiennent à un grand groupe, tels Rogers ou Québecor. Les magazines du Groupe TVA (Québecor) consacrés aux célébrités et au divertissement, 7 Jours, La Semaine, TV Hebdo, Échos Vedettes, ont reçu quelques millions cette année-là. Ici, comme en France, des critères « objectifs » ou quantitatifs permettent à l’État d’éviter le débat. On peut penser qu’il n’en serait pas autrement pour les journaux. Et cela laisse songeur.

Faut-il sauver les quotidiens ?

Ce dossier pose une autre question, d’une importance primordiale. Le débat semble figé dans le temps. Ne peut-on envisager, sans sombrer dans la cartomancie, que les journaux, généralistes, comme nous les connaissons, financés par les lecteurs et les annonceurs, sont condamnés, et qu’il ne soit plus possible de tirer profit de la vente de nouvelles, sauf pour des marchés spécialisés ou de niche ? Sur support papier comme sur Internet. Sauf exception, les lecteurs ne veulent plus payer et les annonceurs sont ailleurs. Ne faut-il pas repenser, sur d’autres bases, l’organisation de la collecte et de la diffusion de l’information ? Qu’il s’agisse de coopératives de journalistes, d’organismes sans but lucratif, d’entreprises d’économie sociale, sans finalité de profit.

Nous vivons maintenant dans un univers d’abondance où les sources d’information autres que les médias se sont multipliées. Mais ces sources sont-elles toutes fiables ? À l’ère où ragots et bobards de toute nature prolifèrent, rarement une presse responsable, et des journalistes crédibles, en mesure de faire les distinctions qui s’imposent, auront-ils été aussi nécessaires à la vitalité de la démocratie. L’État a certes un rôle à jouer pour s’assurer que ses citoyens sont bien informés. Certaines mesures ponctuelles sont dès maintenant possibles, la suppression de la taxe au recyclage pour les journaux, par exemple. Les années de transition seront difficiles. Mais il est clair qu’une réflexion plus poussée s’impose et qu’il faut voir le rôle de l’État dans un univers médiatique repensé.