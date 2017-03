Faisons rayonner notre savoir-faire éditorial

La création multimédia est un pan très important de l’activité économique du Québec, avec un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 1 milliard de dollars et un bassin d’emploi d’environ 12 500 personnes. Si le divertissement numérique et le monde du jeu interactif bénéficient d’un soutien financier légitime des pouvoirs publics depuis de nombreuses années, le Québec gagnerait aussi à élargir son appui en faveur des médias d’information de langue française sur les plateformes numériques. Il en va de la diversité des points de vue et du rayonnement de notre savoir-faire éditorial à travers le monde.

Face à la révolution numérique, définir un nouveau modèle d’affaires

Nous faisons face à un défi technologique qui perturbe profondément nos schémas de fonctionnement traditionnels. Le monde des médias audiovisuels est aux prises avec un éclatement de son modèle d’affaires : jadis basé sur la publicité et s’appuyant sur un auditorat fidèle, il doit désormais composer avec une migration des revenus publicitaires vers les géants du Web que sont Google, YouTube et Facebook, la dématérialisation des contenus et la consommation défragmentée des flux de nouvelles sur les réseaux sociaux. Tout ceci appelle une réglementation adaptée. La loi fédérale sur la radiodiffusion est dépassée et doit être refondue pour mieux prendre en compte notre nouvel environnement numérique.

[…]

Les gouvernements, fédéral et provincial, doivent jouer leur rôle de modulation et de redistribution : tout comme ils doivent accompagner la consommation de biens culturels numériques au pays, ils doivent aussi protéger et soutenir la production et la consommation de contenus d’information au Québec. Et ceux de langue française sont les plus vulnérables.

Devant l’urgence d’agir, la CSN, plusieurs directeurs de publications et la Fédération nationale des communications ont proposé une solution pour aider de manière générale la presse écrite. Si cette démarche doit être élargie aux médias d’information audiovisuels dans leur ensemble, elle doit en particulier privilégier ceux qui produisent du contenu en français. Pour cela, il faut étendre le dispositif provincial de crédits d’impôt destiné à la production multimédia à tous les médias d’information, nationaux comme locaux, et apporter une majoration aux contenus produits en langue française. Cette aide devrait privilégier la diffusion multiplateforme, le passage au numérique, et favoriser les contenus d’enquête comme les contenus éducatifs.

Pour être pérenne, ce nouveau modèle d’affaires doit permettre de combiner les mesures de financement public avec des incitatifs d’accès à du capital détenu par des Québécois pour que le bon fonctionnement des entreprises de média nous permette également de maîtriser nos outils d’information, de promouvoir une qualité éditoriale dont nous sommes fiers, et ne plus rendre nos médias uniquement dépendants du seul revenu de la publicité et du marketing de contenu.

Former des journalistes du numérique

Pour faciliter la mobilisation du milieu et nous donner les meilleurs gages de réussite, nous devons constituer au Québec un pôle d’expertise dédié à la production de médias d’information multiplateformes en français. Réunir différents acteurs du monde des médias dans un même lieu, et créer un modèle de formation des journalistes dans le numérique, c’est répondre à un souci d’efficacité, mais aussi de qualité. Nombre d’agences de presse au Québec demandent aujourd’hui des journalistes reporters d’images qui maîtrisent correctement l’environnement numérique. Inspirons-nous des Pays-Bas, où un fonds spécial de plus de 15 millions de dollars a été créé il y a sept ans pour stimuler « l’innovation journalistique », accompagner le virage numérique et soutenir les jeunes reporters dans ce pays.

Faire rayonner notre savoir-faire éditorial dans toute la francophonie

Enfin, si nous devons contribuer à définir un nouveau modèle éditorial au Québec, projetons-nous à l’échelle de toute la francophonie.

L’enjeu majeur de toute cette refonte, c’est certes de soutenir une industrie fragilisée, mais aussi de faire rayonner nos contenus francophones québécois parmi la tonne de contenus audiovisuels produits et diffusés tous les jours. La pertinence seule des contenus ne suffit plus : il faut une stratégie de « découvrabilité numérique » pour les accompagner.

Soyons clairs, défendre ce point de vue, ce n’est pas se poser contre l’anglais, c’est mieux inscrire notre patrimoine éditorial dans la diversité.

Nous ne devons pas opposer les cultures, les savoir-faire, ni les méthodes de travail : la révolution numérique actuelle demande de l’audace, de l’inventivité et de la collaboration. Mais nous combattons un mal bien actuel, celui de la désinformation, de l’ignorance et de l’uniformisation culturelle. Pour en contrer les effets délétères, nous devons offrir une vision d’avenir à nos médias d’information québécois de langue française et mieux accompagner leur passage dans le monde fascinant mais périlleux du numérique.