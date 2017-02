La CSN réclame une aide d’urgence pour les médias écrits

En prévision des consultations budgétaires à Québec, la CSN a demandé une nouvelle fois jeudi au gouvernement Couillard de « prévoir un soutien d’urgence » aux médias écrits québécois dans son prochain exercice fiscal.

La centrale syndicale propose deux mesures, soit un crédit d’impôt sur la masse salariale et l’intégration de la presse écrite aux programmes existants de modernisation technologique.

La CSN et la Fédération nationale des communications (FNC) — dont fait partie le syndicat de la rédaction du Devoir — ont aussi fait parvenir une lettre aux 125 députés de l’Assemblée nationale cette semaine.

La CSN propose donc un crédit d’impôt sur la masse salariale de 25 % pour les médias écrits des grands centres, et de 35 % dans les régions. Selon les chiffres du syndicat, issus d’une étude effectuée par la firme MCE Conseils en mai 2016, une telle mesure coûterait annuellement entre 10 et 13 millions de dollars. Selon le rapport de MCE Conseils, « le crédit d’impôt pourrait être administré par la SODEC. Une fois approuvé, il serait valide pour cinq années à partir de la date d’approbation ».

La seconde proposition du syndicat est que Québec crée un volet presse écrite dans le Plan culturel numérique du ministère de la Culture, et de faire de même dans le volet Culture et numérique de la Stratégie numérique du Québec.

« La firme MCE Conseils a évalué que ces deux mesures seraient compensées par le maintien des recettes fiscales dans ce secteur », a expliqué par voie de communiqué Pascale St-Onge, présidente de la FNC.

La CSN montre du doigt une instabilité économique pour les médias écrits, créée par des chutes des recettes publicitaires, « redirigées vers les géants du Web, tels Google et Facebook. »« Le gouvernement doit garantir le droit du public à l’information et la diversité des voix, qui sont présentement fragilisées par des choix économiques. Voilà pourquoi nous demandons une action immédiate visant à stabiliser et renforcer une des bases incontournables de notre démocratie », a affirmé Mme St-Onge.

En septembre 2016, la Coalition pour la pérennité de la presse d’information au Québec, qui regroupe Le Devoir, Groupe Capitales Médias, TC Transcontinental et Hebdos Québec, avait aussi interpellé Québec. Le regroupement avait soumis cinq demandes, dont un crédit d’impôt sur la masse salariale et l’exemption de la taxe sur le recyclage.