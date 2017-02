Les Canadiens sont contre une «taxe Internet»

Si un peu plus de la moitié des Canadiens se disent favorables à la création par le gouvernement fédéral d’une nouvelle source de revenus permettant un soutien aux médias du pays, 70 % s’opposent à ce que cette aide provienne d’une « taxe Internet », une option qu’Ottawa n’écarterait pas.

Ces statistiques proviennent d’un sondage publié lundi et commandé par OpenMedia, un organisme non partisan qui se porte à la défense d’un Web « ouvert, abordable et sans surveillance ».

Pour aider l’écosystème médiatique canadien à rester en santé malgré les défis que posent les mutations numériques, le gouvernement fédéral réfléchit depuis plusieurs mois à différentes approches. Parmi elles : une application aux entreprises étrangères de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH) ou alors une « taxe Internet » qui s’appliquerait au compte mensuel d’Internet et de téléphonie mobile — à ne pas confondre avec la « taxe Netflix », qui toucherait les abonnements des services de diffusion en ligne.

47 % des personnes sondées sont d'accord avec l'application élargie de la TPS/TVH

Le sondage s’attarde à l’appui général des Canadiens à une aide fédérale, peu importe sa forme. Ainsi, 53 % des répondants approuvent un appui financier pour encourager le contenu canadien en musique, en télévision et autres médias, alors que 20 % s’y opposent, tandis que 21 % restent neutres sur le sujet et que 6 % « ne savent pas ».

La création d’une « taxe Internet », qui pourrait s’élever jusqu’à 5 % sur les factures mensuelles des Canadiens, elle, reçoit un appui de 14 % des répondants, 70 % des sondés étant « quelque peu opposés » ou « fortement opposés » à l’idée. L’application élargie de la TPS/TVH plaît davantage. En effet, 47 % des répondants sont d’accord avec cette proposition, alors que 29 % sont contre.

En ventilant les résultats, la recherche montre que 11 % des Québécois sondés appuient une taxe Internet et que 40 % d’entre eux seraient favorables à l’application élargie de la TPS/TVH. Ce sont les résidents de Colombie-Britannique qui appuient le plus la taxe Internet (19 %) ainsi que l’application élargie de la TPS/TVH (57 %), laissant supposer que moins de sondés dans cette province ont dit n’être « ni pour ni contre » ou « ne pas savoir ».

Le coup de sonde d’OpenMedia montre que l’appui à une taxe Internet est assez faible peu importe les allégeances politiques des répondants. Aux extrêmes : 9 % des sondés conservateurs appuieraient cette approche, un pourcentage qui s’élève à 20 % chez les néodémocrates.

Le sondage a été mené du 27 janvier au 1er février et a utilisé un échantillon en ligne de 2304 Canadiens, de différents âges et issus de l’ensemble des provinces.