Bernard Descôteaux président du CEM

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Après avoir fondé et présidé le Centre d’études sur les médias (CEM) pendant 25 ans, le professeur Florian Sauvageau a décidé de se retirer de ses fonctions. Il sera remplacé par le journaliste et directeur retraité du Devoir Bernard Descôteaux. « Il convient bien au CEM d’être présidé par un journaliste de carrière puisqu’il a été fondé justement dans le but d’amener des chercheurs universitaires à s’intéresser au journalisme ainsi qu’à l’industrie et aux consommateurs des médias », a expliqué l’organisme par voie de communiqué. M. Descôteaux a expliqué que le CEM est un outil important pour comprendre les changements majeurs que vivent les médias et que le Centre peut « éclairer les médias, comme les gouvernements, à faire les choix qui permettront à l’écosystème médiatique québécois d’évoluer tout en préservant leur coeur de métier qui est la production et la diffusion de l’information ». M. Sauvageau restera membre du conseil d’administration du CEM.